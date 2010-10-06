T24 - 2002’de çalışmaları tamamlanan ‘erken uyarı sistemi’nin mimarı Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, sistemin 8 yıldır hala hayata geçirilememesinde suçun kurumlarda olduğunu söyledi.





'Sistem 8 yıldır çalışıyor'



“Biz erken uyarı sinyali üretiyoruz ama sinyali alan yok. Deprem ve tsunami erken uyarı sistemi dünyada kullanılan bir sistem. Bu alanda iki önemli konu var. Biri erken uyarı sinyalinin doğru olarak üretilmesi. İkincisi de bu sinyalin doğru olarak gerekli yerlere iletilmesi.Erken uyarı sistemi bilgisayardan bilgisayara olan bir sistem.İGDAŞ kendi sistemini kurmaya başladığı zaman, o cihazların içinde erken uyarı sistemini alabilecek kapasite olacak. Böylece cihaz bulunduğu yerdeki gazı kesecek. Marmaray’ın tüp sisteminde de erken uyarı sistemi alındıktan sonra, trafik durdurulacak. Bu sistem İstanbul’da 8 yıldır çalışıyor. Büyük bir deprem olmadı zaten. Büyük bir deprem olsa bile iletebileceğimiz bir makam yoktu. Bilgisayardan bilgisayara bir sistem olduğu için, alan bilgisayarın da ne yapacağını bilmesi lazım. Sinyalin sadece çıkışının olmasının yeterli değil. Alıcı sistemin de olması gerekiyor. Şu anda erken uyarı sinyalini üretiyoruz. Ama onun dışında bu sinyalin nakli olsun, alındığı uçta sinyalle ilgili işlemlerin yapılmasıyla ilgili bir faaliyetimiz yok. Biz sadece sinyalin doğru üretilmesinden sorumlu bir brimiz. Sinyali alacak sistemler de dışarıdan alınmıyor ve TÜBİTAK yapıyor. Bunlar belli birikim meselesi. Düğmeye bastığınız zaman her şey olmuyor.” (Vatan)







