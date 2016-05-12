'Biz dul kadın almayız' diye ağabeyinin kız arkadaşını bıçakladı

Adana'da 19 yaşındaki Remziye D., ağabeyi Tarık D.’nin evlenmek istediği Serap B. ile yanında bulunan arkadaşı Çiğdem A.’yı, "Biz dul kadın almayız, ağabeyimin peşini bırak" diyerek bıçakladı.

DHA'nın haberine göre, Merkez Seyhan ilçesinin Kocavezir Mahallesi’nde oturan Tarık D., bir süre önce eşinden boşanıp yalnız yaşamaya başlayan Serap B. ile arkadaşlık kurdu, sonrasında da evlenmek istedi.

Tarık D.'nin ailesi ise evliliğe izin vermeyip çiftin ayrılmasını istedi. Bu nedenle de Serap B. ile aile arasında tartışmalar yaşandı, genç kadın erkek arkadaşının ailesi hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle polis merkezine şikayet dilekçesi verdi.

Bugün saat 17.30 sıralarında Serap B., arkadaşı Çiğdem A. ile birlikte alışverişe çıktı. Kocavezir Mahallesi’nde Serap B., sevgilisinin kız kardeşi Remziye D. ile karşılaştı. İkili sokak ortasında tartışmaya başladı. Ağabeyinin kız arkadaşının üzerine saldıran Remziye D., "Biz dul kadın almayız. Ağabeyimin yakasından düşeceksin" diye bağırdı.

Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmak istedi ancak başarılı olamadı. Remziye D., cebinde taşıdığı bıçağı çıkarıp Serap B.’nin karnına sapladı. Araya girmek isteyen Çiğdem A. da kolundan yaralandı.

Remziye D., polisler tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı Serap B. ile Çiğdem A., ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.