'Biz de mi hukuksuzluk yapalım?'

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Daire Başkanı: Yaptığınız değerlendirmeyi iletemeyeceğiz

'Söz hakkı verilmemesi tahliye kararını tartışmalı hale getirir'

'Bizde mi hukuksuzluk yapalım?'

Yargıtay’ın Cihaner’in görev suçlarına ilişkin dava dosyası ile Ergenekon’un Erzurum ayağına ilişkin dava dosyasının birleştirilmesi yönünde verdiği karardan sonra ilk duruşma dün yapıldı. Duruşmaya 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk katılmazken, sanıklar İlhan Cihaner Şinasi Demir, Sadri Barkın İnce, Kıvılcım Üstel, Orhan Esirger, Ersin Ergut, ve Şenol Bozkurt hazır bulundu. Görüntü alınırken yargılanan MİT personeli yüzlerini kapattı.Radikal gazetesinden Duruşmanın başında Daire Başkanı Ersan Ülker Yargıtay Başsavcılığı’nın tebliğname hazırlamak için dairede bulunan dosyayı istediğini açıkladı. Yargıtay Savcısı da mütalaasında ortaya çıkan ‘olumlu uyuşmazlığın’ YCGK tarafından giderilmesinin beklenilmesini talep etti.Bu sırada söz alan Cihaner’in avukatı Turgut Kazan, İstanbul’daki mahkemenin verdiği birleştirmenin ‘yok hükmünde’ olduğunu ileri sürürek Yargıtay’ın yargılamaya devam etmesini istedi. Kazan’ın açıklamalarında ısrar etmesi üzerine Daire Başkanı Ülker, uyuşmazlığı YCGK’nın çözmesi gerektiğini belirterek, “Heyecanlanmayın, bunu biz çözmeyeceğiz. Bu sorunu Genel Kurul çözecek. Biz yokuz, elimizi çektik. Kurula da katılamayacağız. Yaptığınız değerlendirmeyi iletemeyeceğiz” dedi.Cihaner de İstanbul’daki mahkemenin verdiği kararın yok hükmünde olduğunu belirtti.Cihaner’e söz hakkı verilmesi nedeniyle heyet duruşmaya katılan diğer sanıklara söz hakkı verilip verilmeyeceğini tartıştı. Daire Başkanı önce birleştirme kararı "kesinleşmediği" için sanıklara söz hakkı verilmeyeceğini tutanağa yazdırmaya başladı. Bunun üzerine sanık avukatlarından Sadullah Kara’nın “Böyle bir karar daha önce verilen tahliye kararını tartışmalı hale getirir, sanıkları tahliye eden sizsiniz söz hakkı vermelisiniz” uyarısı üzerine Ülker, tutanağı değiştirerek birleştirme konusunda sanıklara söz hakkı verdi.Sanıklardan Erzincan İl Jandarma İstihbarat Müdür Yardımcısı Ersin Ergut, Erzurum’daki dosyada yer alan gizli tanık ifadelerinin yalan ve yanlış bilgileriyle dolu olduğunu belirtti. Sanık avukatlarından Yavuz Ertugay, İstanbul’daki mahkemenin verdiği birleştirme kararına rağmen Islak imza dosyasına devam ettiğini belirterek Yargıtay’ın da yargılamaya devam etmesini istedi Daire Başkanı Ülker tepki göstererek “İstanbul devam ediyorsa biz de mi hukuksuzluk yapalım” dedi.