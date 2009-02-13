'Biz daha iyiyiz'

Beşiktaş-Trabzonspor biletleri satışta

GÖZLER GOLCÜLERDE

BASINA KAPANDI

Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda zorlu bir mücadele verecek olan Trabzonspor'da, kulüp genel sekreteri Hasan Yener iddialı açıklamalarda bulundu.Yener, bu tür maçlarda kazanmaları için şansın da yanlarında olması gerektiğini belirterek, ''Önceden tahmin zor. Bizim takım fizik gücü, oyuna motivasyonuyla, her şeyiyle iyi durumda. Beşiktaş'tan daha iyi durumdayız. Maç günü de performansımız bu şekilde olursa iyi bir sonuçla İstanbul'dan döneceğimize inanıyoruz'' dedi.Ligin ikinci bölümünün ilk 4 haftasında 8 puan kazanmayı hedeflediklerini kaydeden Yener, ''Fenerbahçe beraberliği, Ankaraspor ve Ankaragücü maçlarıyla ilk 3 haftada 7 puan topladık. Beşiktaş beraberliği ile bu 8 puan hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Çok zorlu bir dönemi iyi şekilde geride bırakmış olacağız. Ama her maç gibi bu maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanırsak bizim için mükemmel olur'' diye konuştu.Trabzonspor'un daha önceki dönemlerde büyük maçları kazanamamasının bu maç için çok fazla dikkate alınmaması gerektiğini ifade eden Yener, takımın bugünkü kadrosuyla çok şey başarabilecek güçte olduğunu savundu.Yener, İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ın fazla bir taraftar topluluğu tarafından desteklenmesinin kendileri için dezavantaj oluşturmayacağını söyleyerek, ''Futbolcularımızın böyle bir ortamda maçı oynayacak olması bizim için avantaj olur. Üst düzey profesyonel oyuncularımız var. Daha önce birçok kez bu tür ortamlarda maç oynadılar. Seyirci sayısının fazla olması onları sevindirir'' dedi.Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile golsüz berabere kalan, Galatasaray'a ise deplasmanda 3-0 yenilen Trabzonspor, ''Üç büyük'' rakibi karşısında gol özlemi yaşıyor.Ligde 8'er gol atan Gökhan Ünal ve Umut Bulut, Beşiktaş maçında gol atmaları halinde bu sezon söz konusu maçlardaki ilk gollerini kaydetmiş olacaklar.Trabzonspor, bu akşam ve yarın basına kapalı yapacağı çalışmaların ardından hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.Bordo-mavililer, yarın saat 19.55 uçağı ile İstanbul'a gidip maç saatini beklemeye başlayacak. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Ferhat'ın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Teknik direktör Ersun Yanal'ın geçen haftaki Ankaragücü maçının kadrosunda bir revizyon yapması beklenmiyor. Yanal'ın sadece savunmada Tayfun'un yerine Serkan'a forma şansı verebileceği belirtildi. Alanzinho'nun da daha önceki iki maçta olduğu gibi oyunun ilerleyen bölümlerinde görev alması bekleniyor.