T24 - Son bir haftada, öznesini çocukların oluşturduğu tecavüz ve cinayet haberleri Siirt’ten geldi. Nasıl engellenebilirin cevabı 'çocukça bir dille' ya da yeni nesil projesi. Milletvekili Halide İncekara anlattı.



Siirt'te ilkokul çağında kız çocuklarına toplu tecavüzün haberinin hemen ardından, yine Siirt'te benzer bir vahşet yaşandığı ortaya çıktı.



Yaklaşık 1 yıl önce Pervari'de iki küçük çocuğa tecavüz edilmesi ve birinin öldürülmesi gündemin ilk sırasına yerleşirken, konuyla ilgili siyasilerden de açıklamalar geldi ve Başbakan Erdoğan basını eleştirdi.



Geçtiğimiz hafta içinde yine Siirt’te küçük yaştaki kızlara tacavüz edildiği ortaya çıkmış, AKP Siirt Milletvekli Yılmaz Helvacıoğlu’nun bir akrabasının olayların içinde olduğu ve bu nedenle örtbas edilebileceği endişesi BDP Milletvekili Osman Özçelik tarafından Canlı Gaste’de dile getirilmişti.



Canlı Gaste, dün gece konuklarına son olayları sordu. Yaşananları kınayan ve suçluların ceza almalarını isteyen AKP Milletvekili Helvacıoğlu, akraba iddiaları da doğrulayarak, "Geniş bir ailem var. Siirt’in hepsi benim akrabam. Bunların içinde kötüler de olacaktır" dedi.



Çocukların özne olduğu tecavüz, cinayet, cinsel istismar olayları nasıl önlenebilir? Meclis Kayıp ve Mağdur Çocukları Araştırma Komisyonu Başkanı Halide İncekara da, yine Canlı Gaste’de değerlendirdi:



"... Biz çocukça bilmiyoruz. Çocuk Koruma Kanunu 2005 yılında çıktı ve bırakın bizleri yargı bile henüz bunu hazmedebilmiş değil; çocukça bir dil geliştirilmiş değil...



... Nine ve dedelerimiz yerinde artık televizyon oturuyor. En büyük eğitim aracı durumunda. Biz kendimizi bu sürece hazırlamadık ve maalesef çocuklarımız erken gelişiyorlar. Neredeyse akıllarıyla birlikte doğuyorlar. Anne, baba ve kurumlar olarak biz de, onları nasıl yetiştireceğimiz ve tehditlere karşı nasıl koruyacağımız noktasında hazırlıklı değiliz.



Ehliyeti olmayan birinin arabasına binmez, aşçı olmayan birini de lokantanıza almazsınız. Ama her hanede, evlilik cüzdanı verdiğmiz insanlara canlar düşüyor. 9 tane çocuk, anne şiddet eğilimli ya da hasta olabilir. Bizim oradaki 9 çocuğu görmek için çok hızlı şekilde kurumlarımızı tamamlamamız gerekiyor.



Bu kurumlara örneğin rehber öğretmen lazım, var mı, hayır. Henüz üniversiteler yeni yeni yetiştiriyorlar. Sosyal araştırmacı lazım. Peki o var mı; hayır yok. Kurum açmanız yetmiyor. Bu insanları yetiştirmeniz gerekiyor.



20 milyonun üzerinde genç nüfusumuz var ve hızlı bir şekilde, bütün kurumlar ve toplum olarak, nesil projemizin hayata geçmesi lazım..."





