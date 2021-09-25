"Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, eşini 2 gün işkence ederek öldürdü!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 9 aylık bebeği olan bir kadın, tartıştığı eşi tarafından 2 gün süre ile işkence edildikten sonra başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Genç kadının babası, "Hep öldüreceğim derdi bize. 'Biz aşiretiz, adam keseriz' diyerek kızımı bu hale getirdi'' dedi.



Dün gece saatlerinde Derince'de meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce dünya evine giren 23 yaşındaki Hatice Senem, anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem’in başına sert bir cisim ile vurarak öldürdü.

2 gün boyunca işkence etti

Kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 9 aylık bebek annesi Hatice Senem’in öldüğünü belirledi.

Hatice Senem’in hastanede yapılan otopsisinde, 2 gün boyunca işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.



Kızının 2 gün boyunca işkence görerek katledildiğini söyleyen Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, "Hep öldüreceğim derdi bize. Biz ‘Bırak kızımızı, getir bize teslim et’ deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde ‘Biz aşiretiz, adam keseriz’ diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızımı işkence yaparak tespit etti savcımız" dedi. (İHA)