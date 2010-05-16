'Biz anayasayla uğraşırken başka yerlerdeydi'

T24- CHP liderliğinden istifa eden Baykal'ı hedef alan Başbakan, "Zaten Genel Başkan'ın parlamentoya gelip gittiği yok, biz anayasayla uğraşırken Genel Başkan başka yerlerdeydi" dedi.

ERDOĞAN: PARTİMDE OLSAYDI İHRAÇ EDERDİM



Başbakan Tayyip Erdoğan İzmir'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanlığından istifa eden Deniz Baykal'a yüklendi.

12 Eylül 2010 tarihinin 1980 darbesinin 30. yıl dönümüne denk geldiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

''12 Eylül 2010'da 1980 darbesinin 30. yıl dönümünde, inşallah Türkiye 12 Eylül'ün izlerini üzerinden atacak. 12 Eylül 2010'da Türkiye inşallah yeni bir sabaha, aydınlık bir sabaha uyanacak. 12 Eylül 2010'da Türkiye prangalarından, zincirlerinden ayak bağlarından kurtulacak. Ufkunu, vizyonunu onlarla birlikte ekonomisini, demokrasisini daha yüksek standartlara taşıyacak. Biz sizin seçtiğiniz vekiller olarak üzerimize düşeni yaptık. Şimdi söz sizde. Şimdi karar sizin. Şimdi mühür sizin ellerinizde ve kararı siz vereceksiniz.

Birileri Anayasa Mahkemesine gidiyor. Varsınlar gitsinler. Biz millete gidiyoruz, farkımız bu. Hiç şüphemiz yok 'bize milletimiz yeter' dedik, onlar başka yollar arıyor. Biz her zaman milletin hakimliğine başvurduk. Bugün de 'millet' diyoruz. Son sözü millet söyler. Son kararı millet verir diyoruz. Zira egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal böyle dedi. Şimdi diyorum ya bugüne kadar Türkiye'de ruh ikizi bir muhalefet vardı. CHP-MHP şimdi bunlar ruh üçüzü oldular.

CHP-MHP, bir de yanlarına BDP'yi aldılar. Şimdi üçüz oldular. Bunları anlamak mümkün değil ve yanındaki milletvekili arkadaşlarının iradesine güvenmiyor. Arkadaşına güvenmiyor. Eee zaten Sayın Genel Başkan'ın Parlamentoya gelip gittiği yok. Biz orada anayasayla uğraşırken, Sayın Başkan başka yerlerdeydi.''

KABİNE GİRMEYİN TALİMATI

Muhalefet milletvekillerinin talimat aldıkları için oy kullanma kabinine giremediğini anlatan Başbakan Erdoğan, verilen talimatın, ''Konuşun ama kabine girmeyin'' şeklinde olduğunu söyledi.

Muhalefet milletvekillerinin Anayasa oylamasında tehdit altında olduklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Bunu anlamak mümkün değil. Tabi ortada bir gerçek var. Talimatı aldıkları için de hiç birisi oy kullanma kabinine gelemiyor. Aldıkları talimat; konuşun ama kabine girmeyin. Olur ya bir yanlış yaparsınız. Aynı şekilde bakıyorsunuz BDP konuşuyor, ama o da oy kabinine girmiyor. Niye? Olur ya bir yanlış yaparsınız. Zaten 20 kişisiniz. Bu kadar birbirinize güveniyorsanız, oy kullansınlar. Olmaz... Çünkü hepsi tehdit altında. Ama bizim böyle bir sorunumuz yok. 'Efendim işte bak zayiat verdiniz.' Bakınız biz samimi olduktan sonra buna inandık. Niyet hayır olduktan sonra akıbet hayırdır. Biz yola böyle çıktık. Ortalama 14 günde her akşam, her gün 16 saat orada bir çalışma yaptık. CHP'liler, MHP'liler ne diyor biliyor musun? 'Başbakan, devleti bıraktı, buraya oturdu'. Bu devlet işi değil mi? Anayasasız devlet olur mu? Biz onu şu anda hallediyoruz. O da bizim işimiz. Ama siz başka şeylerle uğraşıyorken, biz orada hem yabancı misafirlerimizi ağırlıyor, bir diğer taraftan da yine arkadaşlarımızla görüşülmesi gereken meseleleri oylamalar arasında yine görüşüyorduk. Biz işimizi biliriz, sen kendine bak kendine.''