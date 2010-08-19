‘Biz, Aleviler Hayır’ diyeceğiz

T24 - Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız: 12 Eylül günü biz Aleviler de ‘hayır’ diyeceğiz. Halka yalan söylüyorlar. Oyuna gelmeyeceğiz.





Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, 12 Eylül’de yapılacak referandumda “hayır” oyu kullanacaklarını açıkladı. Balkız, “AKP kuvvetler ayrılığı prensibinden rahatsızdır. Yüksek yargıdan kurtulmak istemektedir. AKP, bu sorunu da çözerse molla rejimine doğru giden yolda önemli bir engelden daha kurtulmuş olacaktır. 12 Eylül günü biz Aleviler de ‘hayır’ diyeceğiz” dedi.

Balkız, dün Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlediği basın toplantısında, Alevilerin referandumda “hayır” oyu kullanacaklarını söyledi. Balkız, “8 yıldır iktidarda olan AKP, yeni bir Muaviye oyunu ile yine karşımızda olacak. 12 Eylül Anayasası’na karşıymış gibi duran kendini özgürlükçüymüş gibi takdim eden AKP, halka yalan söylemektedir. Bu oyuna gelmeyeceğiz, ‘hayır’ diyeceğiz” dedi.





Ama onlara dokunamıyor



AKP’nin Alevi açılımı kapsamında kendilerine verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade eden Balkız, “Sadece bu nedenle olsa bile ‘hayır’ diyeceğiz. Kaldı ki AKP bu pakette Kürtlerin, işçilerin, çalışanların kadınların çocukların bilim-sanat çevrelerinin taleplerini de karşılamamıştır. Bu paket memurlara toplu sözleşme hakkı veriyormuş gibi gözüküyor, ama hemen arkasından ‘Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ aracılığı ile bunu geri alıyor. 12 Eylül katillerini koruma zırhından çıkaracakmış gibi gözüküyor, ama onun hemen arkasından zaman aşımı yoluyla onlara dokunamıyor” diye konuştu.



Anyasa değişikliği paketinin, Ak Parti’nin kendi ihtiyacının ürünü olduğunu söyleyen Balkız, şunları kaydetti:



“ Bunu sağlamanın yolu ise tüm ezilenler, yok sayılanlar ve ötekileştirenler başta olmak üzere biz Alevilerin de vereceği demokrasi mücadelesine bağlıdır. Tüm bu nedenlerle 12 Eylül günü biz

Aleviler de ‘hayır’ diyeceğiz.”







