"Biz 4 ay değil 7 aydır para alamıyoruz, ilk parayı siz ödediniz"

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla hedeflerine yürüdüklerini söyledi.

Antalyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Mekanları cennet olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Yüce Allah ailelerine sabır versin" dedi.

Antalyaspor galibiyetiyle liderliğe yükseldiklerini belirten Albayrak, "Maçın ilk yarısında müthiş oynadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu maçın devamını Kasımpaşa karşısında da getiririz. Demir Grup Sivasspor maçının bir kaza olduğunu söylemiştim. Ondan sonra çıktığımız iki maçta da müthiş oynadık. Yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle emin adımlarla hedefimize yürüyoruz" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların verdiği desteğe teşekkür eden Albayrak, son dönemde ciddi oranda loca satışı yaptıklarını anlatarak, "Bizi bugünlerde maddi ve manevi olarak destekleyen can dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Albayrak, gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Zor bir maç. Kasımpaşa maçını kazandığımızda rahatlayacağımızı düşünüyorum. Takım ayrımı yapmaya kalkamazsınız. Bütün takımlar iyi oynuyor. Zaten ligin güzelliği budur. Biz de iyi yoldayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Belhanda'nın kırmızı kart görmesi bana şok yaşattı"

Albayrak, futbolcuları Younes Belhanda'nın maçın son anında kırmızı kart görmesine çok üzüldüğünü dile getirerek, "Belhanda gibi bir dünya yıldızının, sahamızda 3-0 öndeyken kırmızı kart görmesi bana şok yaşattı. Hatta içeriye girerken, Antalyaspor'un yabancı futbolcularının nasıl olur da 3-0 önde olan bir takımın futbolcu 90+2. dakikada kırmızı kart görür diye hayret ettiklerini gördüm. Demek ki anlık mesele oluyor. Keşke görmeseydi. Kasımpaşa maçında olmayacak. Olmaması gereken bir şey" şeklinde görüş belirtti.

Kısıtlı kadroya sahip olduklarını vurgulayan Abdurrahim Albayrak, şunları kaydetti:

"Kadromuz kısıtlı ama sağ olsun Fatih hoca, unutulmuş birçok futbolcumuzu Galatasaray'a kazandırdı. Selçuk ve Donk gibi birçok arkadaşımızı kazandık. Sol bekte de Nagatomo'yu aldık. Ne kadar isabetli bir transfer yaptığımızı herkes görüyor. Taraftarımız da mutlu. Önemli olan elimizdeki futbolcuları kazanmak. Kızıp göndermek kolay, dünyanın avrosunu veriyorsun. Ancak altyapıdan alıp takıma kazandırmak ve bu seviyelere getirmek büyük bir marifet. En büyük şansımız Fatih hoca. Selçuk, Türkiye'de bir tanedir, kıymetini bilmemiz lazım. Selçuk'u küstüremezsiniz, Galatasaray'ın kaptanıdır. Emeklerinden dolayı bütün futbolcularımıza ve kısa sürede takıma hava katan hocamıza teşekkür ediyorum"

Ligde şampiyonluk yarışının çekişmeli geçeceğini aktaran Albayrak, "İyi oynayan ve sinirlerine hakim olan şampiyon olacak. Bundan sonraki her maç final havasında olacak. Artık bundan sonra kolay maç yok. Onun için hazırlıklarımız tam" diye konuştu.

Galatasaray için yoğun bir mesai harcadıklarını anlatan Albayrak, "Bugün Mustafa Cengiz başkanımız ve ekibi olarak inanılmaz bir efor harcıyoruz. Çok ciddi sorunlarımız var ama geldiğimizden beri birçok sorunu çözdük. Geçen akşam yemekte futbolcu arkadaşlarım bana, 'Biz 4 ay değil 7 aydır para alamıyoruz, ilk parayı siz ödediniz' dediler. Futbolcu kardeşlerimizin sorunlarıyla sonuna kadar ilgileniyoruz. Zor bir dönemeçten geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

