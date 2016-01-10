T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kazada penisini kaybetti, biyonik penis taktırdı, yine trafik kazası geçirdi!

Mohammed Abad, 118 zorlu ameliyat geçirdikten sonra işlevsel biyonik bir penise kavuşmuştu

10 Ocak 2016 18:23

İskoçya'da biyonik penis takılan Mohammed Abad geçirdiği trafik kazası sonrası bir süre daha bekleyecek. Hürriyet'te yer alan habere göre; henüz küçük bir çocukken geçirdiği bir kazada penisi kopan ve bu nedenle tüm hayatını cinsel ilişkiye girmeden geçiren 43 yaşındaki Mohammed Abad, yeni bir talihsizlik yaşadı. Abad, trafik kazası geçirip bacağını kırınca kısa süre önce kendisine takılan biyonik penisi kullanmayı yine ertelemek zorunda kaldı.

İskoçya’nın Edinburgh kentinde yaşayan Abad, 118 zorlu ameliyat geçirdikten sonra işlevsel biyonik bir penise kavuşmuştu. Abad’ın İngiliz basınına anlattığı ilginç hikayesini duyan 35 yaşındaki seks işçisi Charlotte Rose ise talihsiz adamla ücret almadan ilişkiye girmek istediğini duyurmuş, Abad da bu teklifi kabul etmişti.

ETİKETLER

mohammed abadpenistrafik kazasıCharlotte Rose

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24