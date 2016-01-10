Kazada penisini kaybetti, biyonik penis taktırdı, yine trafik kazası geçirdi!

İskoçya'da biyonik penis takılan Mohammed Abad geçirdiği trafik kazası sonrası bir süre daha bekleyecek. Hürriyet'te yer alan habere göre; henüz küçük bir çocukken geçirdiği bir kazada penisi kopan ve bu nedenle tüm hayatını cinsel ilişkiye girmeden geçiren 43 yaşındaki Mohammed Abad, yeni bir talihsizlik yaşadı. Abad, trafik kazası geçirip bacağını kırınca kısa süre önce kendisine takılan biyonik penisi kullanmayı yine ertelemek zorunda kaldı.

İskoçya’nın Edinburgh kentinde yaşayan Abad, 118 zorlu ameliyat geçirdikten sonra işlevsel biyonik bir penise kavuşmuştu. Abad’ın İngiliz basınına anlattığı ilginç hikayesini duyan 35 yaşındaki seks işçisi Charlotte Rose ise talihsiz adamla ücret almadan ilişkiye girmek istediğini duyurmuş, Abad da bu teklifi kabul etmişti.