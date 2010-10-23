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Dünya

BİYONİK KOLLU ADAM TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ ANKARA (A.A)

23 Ekim 2010 10:11

-BİYONİK KOLLU ADAM TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - Beyniyle kontrol ettiği robot kollarıyla otomobil kullanan ilk kişi olarak bilinen Christian Kandlbauer (22), Avusturya'da dün geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede öldü. Kazanın nedeni ve Kandlbauer'in biyonik kol kullanmasının kazada bir etkisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Elektrik çarpması sonucu 5 yıl önce iki kolunu da kaybetmesinin ardından robot kollar edinen Kandlbauer, kendisi için özel uyarlanmış otomobiliyle ehliyet almıştı.

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