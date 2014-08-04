Biyometrik kimlik ihalesi iptal edildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yapacağı biyometrik kimlik ihalesi İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın talimatıyla iptal edildi.

Sabah'ın haberine göre, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve parmak izi, parmak damar izi gibi verileri kapsayan kimlik kartları için Bolu ve Düzce pilot bölge seçilmiş ve bu illerde uygulama denenmişti.



Denemesi tamamlanan ve 10 milyon kimlik kartının dağıtımını kapsayan ihale Bakan Ala'nın talimatıyla iptal edildi.

Projenin 2015 yılı sonunu kadar tamamlanması hedefleniyordu. Proje Türk vatandaşlarının biyometrik verilerinin ABD'de depolanmasına sebep olacağı gerekçesiyle tartışılıyordu.