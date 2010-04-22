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Ekonomi

Biyodizel, motoru daha az aşındırıyor

Biyodizel ve dizel kullanılan iki motorda yapılan araştırmada, biyodizelle çalışan motorun parçaları daha az aşındı.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), biyodizel ve dizel kullanılan iki motorda yapılan araştırmada, biyodizelle çalıştırılan motorun parçalarında daha az aşınma oluştuğu belirlendi.


DPÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmet Çelik, hazırladıkları proje kapsamında aynı marka ve özellikte iki motordan birinde biyodizel, diğerinde dizel yakıt kullandıklarını bildirdi.


Motorların aynı koşul ve zamanda 150'şer saatlik çalışmaları sürecinde belirli aralıklarla motor yağlarının alındığını, bunların yağ analiz spektrometresi ile analiz edildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Çelik, motor aşınması nedeniyle yağa karışan elementlerin ''ppm cinsinden'' tespit edildiğini söyledi.


Çelik, biyodizel yakıtlı motorda krom aşınması gözlenmediğini, bakır, molibden ve kurşun aşınmalarının dizel yakıtlı motora göre daha az olduğunu ifade ederek, dizel yakıtlı motorda ise alüminyum, silisyum, demir ve kalay aşınmalarının biyodizel yakıtlı motora göre daha az olduğunu tespit ettiklerini belirtti.



Biyodizel ile dizelin birlikte kullanılması önerisi



Yrd. Doç. Dr. Çelik, biyodizelli motorda bakır ve kurşun aşınmasının daha az olmasının bu yakıtın yağlayıcılığının dizele göre daha fazla olmasından kaynaklandığını kaydetti.


Çelik, şöyle devam etti:


''Aşınma durumları genel olarak değerlendirildiğinde, biyodizel yakıtının motor parçalarında yağlayıcılığı nedeniyle aşınmayı azalttığını belirledik. Ancak içinde bulundurduğu oksijen ve eser miktarda olabilecek su nedeniyle oksidasyona neden olarak demir ve alüminyum aşınmasına neden olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmadaki motorlardan birinde biyodizel yakıtı, yüzde 100 oranda kullanılmıştır. Biyodizel ve petrol dizeli karışım halinde kullanılırsa biyodizel kullanımının motor aşınmasında karşılaşılan oksidasyon etkilerinden kaynaklanan aşınmayı azaltacağı düşünülmektedir.''



Biyodizel nedir?



Biyodizel, ''organik yağların baz ve alkolle karıştırılarak dizel yakıta çevrilmesi sonucu elde edilen ürün'' olarak tanımlanıyor.


Bu ürün, kanola, ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkolle reaksiyonuyla açığa çıkıyor ve yakıt olarak kullanılıyor.

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