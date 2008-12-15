Bıyıkları sayesinde dünyayı geziyor

Eski dünya bıyık şampiyonu Kahramanmaraşlı Memili Rüştüoğlu, reklam filmleri ve diğer organizasyonlardan kazandığı gelirle 1988'den bu yana 50 ülkeyi gezdi.



Bahreyn'in başkenti Manama'daki uluslararası havalimanında uzun bıyıklarıyla ilgi çeken ve turistlerle hatıra fotoğrafı çektiren Rüştüoğlu, Bahreyn'de güneşin güzel olduğunu belirterek, "Ayağımdaki mafsal rahatsızlığının da etkisiyle soğuğu sevmiyorum, sıcaktan hoşlanıyorum. O nedenle buradayım" dedi.



Bahreyn'de ayaklarındaki problem dolayısıyla hem tedavi olacağını hem de gezeceğini anlatan Rüştüoğlu, şöyle konuştu:



1.82 metrelik bıyıkla kazandı



"İklim değişikliği güzel oluyor. Buraya yalnız geldim, 3 ay kalacağım. Her zaman gelir giderim. Dünyayı gezerim ben. Buradan Güney Kore'ye geçme ihtimalim var. Reklamlarda rol alıyorum. Dubai'de 2001'de araba reklamında oynadım. Televizyonlarda yayımlandı. Maddi ihtiyaçlarımı, önceden kazandıklarımla karşılıyorum. Bıyık şampiyonalarımdan ve diğer kazandıklarımdan sağlıyorum. Bıyıklarımdan kazandıklarımla dünyayı dolaşıyorum. 1988'de 1,82 metreyle dünya rekorunun sahibiyim ben. 50 civarında ülke gezdim. Japonya'ya, İngiltere'ye birçok ülkeye programlara gittim. Geliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar."