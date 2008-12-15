Bitmeyen Tango!..

Arjantinli futbol seyircilerinin büyük bir heyecanla bekledikleri lig şampiyonunu belirleyecek son hafta karşılaşmalarında yine sonuç değişmedi.



Açılış ligi Apertura'da aynı puana sahip 3 ekibin, oynadıkları son hafta maçlarını kazanmaları sonucu şampiyon, 3 ekip arasında yapılacak mini turnuva ile belirlenecek. Ligin son haftasına 36 puanla giren Boca Juniors'ın Colon'u 3-2, Tigre'nin Banfield'i 1-0 ve San Lorenzo'nun Argentinos Juniors'ı 1-0'lık skorlarla yenmesi sonucu gözler 17, 20 ve 23 Aralık tarihlerinde oynanacak 3'lü turnuva maçlarına çevrildi. Tarafsız bir sahada oynanacak mini turnuvayı en yüksek puanla tamamlayan ekip, Apertura şampiyonu ilan edilecek.



Arjantin'de lig maçları Apertura ve Clausura olarak bölünmeden önce, 1968 yılında yine 3'lü beraberlik yaşanmış, Velez, River Plate ve Racing arasında yapılan 3'lü turnuva sonucu Velez, kupayı evine götüren ekip olmuştu.



Diğer yandan, Arjantin tarihinde ilk kez Clausura'yı şampiyon olarak tamamlayan bir ekip Apertura'da ancak listenin son sırasında yer buldu. 2008 Clausura şampiyonu River Plate, kuruluş tarihi olan 1901'den beri tarihinin en kötü sonucunu kaydederek Apertura'nın14 puanla son sırada yer alan ekibi oldu. Oynadığı 19 maçın sadece 2'sini kazanabilen River, 12 maçı seri olarak galibiyetsiz tamamladı.