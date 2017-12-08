Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Özcan ÇİRİŞ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te merkeze bağlı 8 köy ve 3 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliği\'den yapılan açıklamada, 5 Aralık\'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün gece yarısından itibaren sona erdiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"Bitlis merkez sınırlarındaki Ilıcak, Oğulcak, Aşağıölek, Yukarıölek, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı ve Bölükyazı köyleri ile Çayır, Govan ve Kürtler mahallesi bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince, 5 Aralık\'ta saat 00.01\'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu yasağın 07 Aralık\'ta saat 23.59\'dan itibaren kaldırılmıştır.\"

