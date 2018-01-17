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Bitlis'teki DAEŞ operasyonunda 2 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te düzenlenen DAEŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı

17 Ocak 2018 12:18

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te düzenlenen DAEŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ\'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, \'DEAŞ terör örgütü üyesi olmak\', \'terör örgütü propagandası yapmak\', \'milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak\', \'yardım ve yataklık\' suçlarından Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde F.Ç., N.A., S.K. gözaltına alındı. F.Ç. adli kontrol koşulu ile serbest bırakılırken, N.A. ve S.K tutuklandı. 

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