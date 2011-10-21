-Bitlis'te yaralanan Esra yaşamını yitirdi BİTLİS (A.A) - 21.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda ağır yaralanan 14 yaşındaki Esra Eraslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vali Nurettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Güroymak ilçesinde polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Bitlis Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Esra Eraslan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Yılmaz, Esra Eraslan'ın yaşamını yitirmesiyle patlamada yaşamını yitiren vatandaş sayısının 5'e yükseldiğini belirtti. 18 Ekimde, Güroymak ilçesi girişinde düzenlenen hain saldırıda 5 polis memuru şehit olurken, 4 vatandaş yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.