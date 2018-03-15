Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'Afrin' yazdı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'te, üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için kaldıkları yurttaki odaların ışıklarıyla \'Afrin\' yazısı oluşturdu.

Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi\'nde bulunan, 720 üniversite öğrencisinin kaldığı Beşminare Kız Yurdu\'nda, Mehmetçik\'e destek için \'Afrin\' koreografisi hazırlandı. Öğrenciler, yurt binasındaki odaların ışıklarını yakarak, \'Afrin\' yazısı oluşturdu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Ali İhsan Körpe, odaların ışıklarıyla \'Afrin\' yazılabilmesi için yurt öğrencileriyle çalışma yaptıklarını söyledi. Körpe, \"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği göstermek için Afrin’de görev yapan Mehmetçiklerimize moral amacıyla yurdumuzun dış cephesinde ışıklarla ‘Afrin’ yazdık. Bütün öğrencilerimiz, büyük çaba göstererek, tam destek oldu. Işıklarla ‘Afrin’ yazacak şekilde hesaplamalarını yaparak, öğrencilerimizle beraber hazırladık\" dedi.

Yurtta kalan öğrencilerden Kübra Taşkın ise yaptıkları çalışmanın 2 saat sürdüğünü belirterek, “Yurt müdürümüz ve arkadaşlarımızla beraber yaptığımız çalışmanın ardından destek amacıyla ‘Afrin’ yazımızı hazırladık. Afrin’de görev alan tüm Mehmetçiklerimizi tüm yurt idaresi ve arkadaşlarımızla birlikte destekliyoruz” diye konuştu.

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