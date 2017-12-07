Bitlis'te üniversite öğrencilerinden Kudüs açıklaması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs açıklamasının ardından Bitlis Eren Üniversitesi önünde bir araya gelen öğrenciler, karara tepki gösterip, basın açıklaması yaptı.

Bitlis Eren Üniversitesi’nin Rahva Yerleşkesi önünde toplanan 200 kadar öğrenci, bu sloganlar atarak, kararı protesto etti. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Muhammet Demir, Emre Çetiner ve Sena Batıt, Filistin’in dar coğrafyada bulunan bir takım insanların konusu olmadığını, tüm islam aleminin namusu olduğunu belirtilerek, \"Artık ümmetin prangalarından kurtulması ve Filistin’in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir\" dedi.

Açıklamaya, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı ve Bitlisli gençler de destek verdi. Yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık yine tekbir ve sloganlar atarak dağıldı.



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