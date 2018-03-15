T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te toprağa gömülü 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesinde, toprağa gömülü olarak terör örgütü PKK'ya ait 100 kilogram amonyum nitrat, pil ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

15 Mart 2018 15:58

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Mutki ilçesinde, toprağa gömülü olarak terör örgütü PKK\'ya ait 100 kilogram amonyum nitrat, pil ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesi Kapaklı köyü kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, arazi arama tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü 100 kilo Amonyum Nitrat, 1 el telsizi, 70 pil ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bomba yapımında kullanılan Amonyum Nitrat ile yaşam malzemesi, olay yerinde imha edildi. 
Bölgede operasyonları devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİS MutkiPKKMutkiKapaklıAmonyum NitratBombaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24