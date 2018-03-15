Bitlis'te toprağa gömülü 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Mutki ilçesinde, toprağa gömülü olarak terör örgütü PKK\'ya ait 100 kilogram amonyum nitrat, pil ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesi Kapaklı köyü kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, arazi arama tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü 100 kilo Amonyum Nitrat, 1 el telsizi, 70 pil ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bomba yapımında kullanılan Amonyum Nitrat ile yaşam malzemesi, olay yerinde imha edildi.

Bölgede operasyonları devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI