-Bitlis'te terör örgütü operasyonu BİTLİS (A.A) - 21.01.2012 - Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1'i İstanbul'dan, diğerleri Tatvan ilçe merkezi ve köylerden olmak üzere, toplam 10 kişinin, gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada şahısların, ''kırsal alan faaliyet gösteren PKK terör örgütüne eleman kazandırmak, yardım yataklık, malzeme temini ve işbirliği yaptıkları'' iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Söz konusu şüphelilerin adli işlemlerinin, İl Emniyet Müdürlüğünde devam ettiği kaydedildi.