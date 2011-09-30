T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te terör örgütü operasyonu: 13 gözaltı BİTLİS (A.A)

30 Eylül 2011 16:17

-Bitlis'te terör örgütü operasyonu: 13 gözaltı BİTLİS (A.A) - 30.09.2011 - Bitlis'te düzenlenen terör örgütü operasyonunda 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Savıcılığının talimatıyla, il genelinde sabaha karşı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü adına şiddet eylemleri ile güvenlik güçleri, kamu binaları ve araçlarına saldırıları organize ettiği iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24