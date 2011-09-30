-Bitlis'te terör örgütü operasyonu: 13 gözaltı BİTLİS (A.A) - 30.09.2011 - Bitlis'te düzenlenen terör örgütü operasyonunda 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Savıcılığının talimatıyla, il genelinde sabaha karşı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü adına şiddet eylemleri ile güvenlik güçleri, kamu binaları ve araçlarına saldırıları organize ettiği iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.