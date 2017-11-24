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Bitlis'te terör operasyonunda 5 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkez, Hizan ve Ahlat ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

24 Kasım 2017 15:30

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkez, Hizan ve Ahlat ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i tutuklandı.
Bitlis Valiliği, polis ekiplerinin  PKK\'nın şehir yapılanması PKK/KCK\'ya yönelik Bitlis merkez, Hizan ve Ahlat ilçelerinde düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada gözaltına alınan 7 şüpheliden 5\'inin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtilerek şöyle denildi:
“PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalarıyla PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak,  Milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlaması ile 14 Kasım 2017 tarihinde 7 şahsa yönelik Bitlis Merkez, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şahıstan, F.D ve E.K isimli şahıslar Adli Kontrol Şartı ile serbest kalırken, B.U, A.K, O.G, O.S, S.D. isimli 5 kişi ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.\"

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