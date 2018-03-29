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Bitlis'te terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinde, polisin terör örgütlerine karşı düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan ve sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan 5 kişi tutuklandı

29 Mart 2018 01:47

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinde, polisin terör örgütlerine karşı düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan ve sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan 5 kişi tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Mart\'ta yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis Merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinde terör örgütlerine karşı eş zamanlı  operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda \'PKK/KCK terör örgütü milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak\' suçlarından A.B., B.A., N.Y., F.G. ve E.G. gözaltına alındı. Sorgularının ardından bugün mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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