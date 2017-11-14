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Bitlis'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin de arandığı belirtildi

14 Kasım 2017 21:06

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, terör örgütü PKK/KCK\'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin de arandığı belirtildi.
Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 6 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
\"PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlaması ile 14 Kasım 2017 tarihinde 6 şahsa yönelik Bitlis Merkez, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; B.U., E.K., F.D., O.S., O.G. isimli 5 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir.\"

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