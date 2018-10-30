Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te 5 köy ve 6 mezrada ikinci bir emre kadar 18.00 ile 07.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı.

Bitlis Valiliği, terör örgütü mensuplarının yakalanması için 5 köy ve 6 mezrada sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Açıklamada şöyle denildi:



"Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Gayda köyüne bağlı Arpalı, Bağışlı, Ağaçlı, Recepli mezrası, Akşar köyüne bağlı Aşağıklavuz, Yukarıklavuz mezraları, Üçdirek, Küplü, Kanıgölü köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Ekim 2018 Salı günü saat:18.00’den itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.