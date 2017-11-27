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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

27 Kasım 2017 03:35

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 27 Kasım'da saat 00.01'den itibaren ikinci bir emre kadar 4 köy ve 6 mezrada sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Koçyiğit köyü, Alancık, Akyel, Doyumlu mezraları, Karbastı köyüne bağlı Yamaç, Yolüstü, Task mezraları, Karlıtepe köyü, Tutumlu köyü ve Gürece köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 27 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." 

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