Bitlis'te polis noktasına saldırı; 1 sivil hayatını kaybetti

Bu sabah Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis kontrol noktasinda bulunan güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldıran PKK'lıların açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 4 vatandaştan biri yaşamını yitirdi.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, beraberinde Tatvan Kaymakamı Murat Erkan, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulselam Esen ve Tatvan Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı ile olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çınar, burada yaptığı açıklamada, ilçe girişindeki polis kontrol noktasına sivil araçla 4 ya da 5 kişi olduğu tahmin edilen PKK'lılarca saldırı düzenlendiğini anlattı.

3 PKK'lı öldürüldü, 1 sivil yaşamını yitirdi

Polislerin anında karşılık vermesiyle 3 PKK'lının öldürüldüğünü söyleyen Çınar, şöyle konuştu:

"Yaralı olduğu bilinen bir terörist takipte. 5 kişi olma ihtimalleri var. Arkadaşlarımız son çalışmalarla bunu tespit edecekler. Şu anda çok üzgünüz. Bir vatandaşımız olay yerinde vefat etti, 3 vatandaşımız da ağır yaralı, hayati tehlikeleri var. Bunlar tamamen teröristlerin bilerek, görerek ateş etmeleri sonucu vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımızdır. Bu yüzden çok üzüntülüyüz.

"Polis arkadaşlarımıza ve diğer güvenlik güçlerimize çok şükür bir şey olmadı. Ben bu kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, polis noktasındaki arkadaşlarımızın fark etmesi üzerine ellerinde lav silahı, roketatar, el bombaları ve uzun namlulu silahlar bulunan teröristler, sadece, el bombası ve uzun namlulu silahlar kullanabilmişlerdir."

Çınar, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

3 sivilin tedavisi sürüyor

Bu arada PKK'lının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 3 vatandaşın tedavisi Tatvan Devlet Hastanesinde sürüyor.

Bu sabah çevresi beton bloklarla çevrili zırhlı araçta görev yapan polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Bölgede arama ve operasyonlar sürüyor.

DİHA: 5 sivil hayatını yitirdi, 2 kişi yaralı

Dicle Haber Ajansı (DİHA), polis kontrol noktasında bir aracın taranması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.