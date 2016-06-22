T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te polis noktasına saldırı; 1 sivil hayatını kaybetti

PKK'lının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 3 vatandaşın tedavisi Tatvan Devlet Hastanesinde sürüyor

22 Haziran 2016 17:48

Bu sabah Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis kontrol noktasinda bulunan güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldıran PKK'lıların açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 4 vatandaştan biri yaşamını yitirdi.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, beraberinde Tatvan Kaymakamı Murat Erkan, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulselam Esen ve Tatvan Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı ile olay yerinde incelemelerde bulundu. 

Çınar, burada yaptığı açıklamada, ilçe girişindeki polis kontrol noktasına sivil araçla 4 ya da 5 kişi olduğu tahmin edilen PKK'lılarca saldırı düzenlendiğini anlattı.

 

3 PKK'lı öldürüldü, 1 sivil yaşamını yitirdi

 

Polislerin anında karşılık vermesiyle 3 PKK'lının öldürüldüğünü söyleyen Çınar, şöyle konuştu: 

"Yaralı olduğu bilinen bir terörist takipte. 5 kişi olma ihtimalleri var. Arkadaşlarımız son çalışmalarla bunu tespit edecekler. Şu anda çok üzgünüz. Bir vatandaşımız olay yerinde vefat etti, 3 vatandaşımız da ağır yaralı, hayati tehlikeleri var. Bunlar tamamen teröristlerin bilerek, görerek ateş etmeleri sonucu vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımızdır. Bu yüzden çok üzüntülüyüz.

"Polis arkadaşlarımıza ve diğer güvenlik güçlerimize çok şükür bir şey olmadı. Ben bu kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, polis noktasındaki arkadaşlarımızın fark etmesi üzerine ellerinde lav silahı, roketatar, el bombaları ve uzun namlulu silahlar bulunan teröristler, sadece, el bombası ve uzun namlulu silahlar kullanabilmişlerdir."

Çınar, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı. 

 

3 sivilin tedavisi sürüyor

 

Bu arada PKK'lının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 3 vatandaşın tedavisi Tatvan Devlet Hastanesinde sürüyor.

Bu sabah çevresi beton bloklarla çevrili zırhlı araçta görev yapan polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Bölgede arama ve operasyonlar sürüyor.

DİHA: 5 sivil hayatını yitirdi, 2 kişi yaralı

Dicle Haber Ajansı (DİHA), polis kontrol noktasında bir aracın taranması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.

ETİKETLER

PKKBitlisTatvan İlçesigüvenlik güçleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24