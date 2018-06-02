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Bitlis'te polis minibüsü devrildi:16 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın Batman mitinginde görev yaptıktan sonra Van'a dönen polisleri taşıyan minibüs devrildi

02 Haziran 2018 11:10

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın Batman mitinginde görev yaptıktan sonra Van\'a dönen polisleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, 16 polis memuru yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın Batman mitinginde görev yaptıktan sonra görev yerleri Van\'a dönmek için yola çıkan polisleri taşıyan minibüs, Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü yakınlarında devrildi. Kazada, 16 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

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