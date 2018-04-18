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Bitlis'te polis memuru, silahıyla intihar etti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erdem G

18 Nisan 2018 16:19

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Erdem G. (25), lojmanda tabancasıyla yaşamına son verdi.
Olay, bugün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi\'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli evli ve 1 çocuk babası polis memuru Erdem G., evinde tabancayla başına ateş etti. Silah sesi üzerine odaya giren komşuları, Erdem G.\'yi kanlar içinde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdem G.\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdem G.\'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Erdem G.\'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığı alındığı, 2 ay önce göreve iade edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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