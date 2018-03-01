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Bitlis'te PKK'ya ait sığınak ve mevzilerde silah ve bomba bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve mevzilerde silah, bomba ve yaşam malzemesi ele geçirildi

01 Mart 2018 15:16

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında düzenlenen operasyonda PKK\'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve mevzilerde silah, bomba ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kurucularının da katılımıyla merkeze bağlı Yukarı Ölek Köyü kırsalına operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK\'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 sığınak ve 3 mevzi tespit edildi. Sığınak ve mevzilerde yapılan aramalarda, toprağa gömülü 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 11 mermi, 3 el bombası,10 tüp, çok sayıda örgütsel doküman ile çeşitli cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. 
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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