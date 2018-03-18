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Bitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

18 Mart 2018 04:03

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK\'ya ait 3 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yaşam malzemeleri ile tüp ve çok sayıda pil ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tatvan\'ın Yumrukaya Köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla yapılan arazi aramalarında PKK\'ya ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 144 büyük, 30 adet küçük boy pil ile 10 büyük tüp, 4 küçük tüp, 1 akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

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