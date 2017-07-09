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Bitlis'te PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti; 2 asker şehit

Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

09 Temmuz 2017 12:31

Bitlis'te PKK tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir sivil vatandaş yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ait aracın Tatvan-Hizan karayolu Hazro Deresi mevkisinde geçişi sırasında PKK'lılarca önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, 2 asker şehit oldu, bir vatandaş yaralandı. Yaralanan sivil vatandaş Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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