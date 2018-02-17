Bitlis'te PKK'nın el yapımı patlayıcıları bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK\'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlarda toprağa gömülü basma düzenekli 3 el yapımı patlayı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayalıbağ köyü kırsalına düzenlediği operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı ile 50 kilo amonyum nitrat ve mazot karışımı patlayıcı madde, 5 boş mutfak tüpü, 25 kilo mazot, 20 kilo tütün ve muhtelif malzeme ele geçirdi.

Patlayıcılar, alınan güvenlik önemlerin ardından imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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