T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te PKK'nın el yapımı patlayıcıları bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlarda toprağa gömülü basma düzenekli 3 el yapımı patlayı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

17 Şubat 2018 18:25

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK\'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlarda toprağa gömülü basma düzenekli 3 el yapımı patlayı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayalıbağ köyü kırsalına düzenlediği operasyonda yapılan arazi arama  tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı ile 50 kilo amonyum nitrat ve mazot karışımı patlayıcı madde, 5 boş mutfak tüpü, 25 kilo mazot, 20 kilo tütün ve muhtelif malzeme ele geçirdi.
Patlayıcılar, alınan güvenlik önemlerin ardından imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİSPKKJandarma KomutanlığıPatlayıcılaralınanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24