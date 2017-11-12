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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 10 sığınak ve depo bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsal kesiinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere büyük darbe vuruldu

12 Kasım 2017 14:54

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesi kırsal kesiinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlere büyük darbe vuruldu. Bitlis\'teki 10\'uncu Tugay Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlendikleri operasyonda, PKK\'lı teröristlere ait 10 sığınak ve depo tespit edildi. Sığınaklarda uzun namulu Kalaşnikof marka silah, patlayıcı düzeneği, el bombaları, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bitlis Valiliği, Tavvan ilçesine bağlı Çavuşlar köyü Üzümlü mezrası kırsalında güvenlik güçlerinin PKK\'lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş Operasyonu\' ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütü PKK\'ya ait olduğu tespit edilen 10 sığınak ve depolarda silah, mühimmat,  el bombaları, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
\"Bitlis ili Tatvan ilçesi Çavuşlar köyü Üzümlü mezrası kırsalında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 9-11 Kasım 2017 tarihleri arasında 10\'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş Operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında tespit edilen 10 adet sığınak/ depo içerisinde 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 bin 885 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı, çok miktarda kullanıma hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, bol miktarda giyim ve yaşam malzemesi  ele geçirmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.\"

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