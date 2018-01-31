Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS ve ilçelerinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, \'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek\' suçlamalarıyla Ö.Y., M.C.D., A.D ve R.D yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma başlatıldı.