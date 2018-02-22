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Bitlis'te, PKK sığınaklarında patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 6 sığınakta basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

22 Şubat 2018 16:42

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK\'lı teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 6 sığınakta basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bitlis\'te jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla, merkeze bağlı Kaşıklı ve Ağaçpınar köyleri kırsalında, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birinde 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, mağarada ise 2 bin 500 metre kablo ile örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 
Patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilirken, mağara ve sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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