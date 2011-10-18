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Bitlis'te patlama: 8 kişi yaşamını yitirdi

Bitlis Güroymak’ta meydana gelen patlamada 5 polis şehit oldu 3 vatandaş hayatını kaybetti.

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Bitlis'in Güroymak ilçesinde teröristlerce yola döşenen mayının, atış eğitiminden dönen polisleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 5'i polis 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sivillerden birinin 2 yaşındaki bir bebek olduğu ileri sürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Güroymak İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memurlarının aylık eğitim atışları yapmak için ilçenin yakınında bulunan poligona gitti.  İlk belirlemelere göre, atış poligonundan şehir merkezine dönen polisleri taşıyan araç, yola önceden döşenen mayın ya da bırakılan bombanın patlamasıyla havaya uçtu. Polis aracının arkasındaki  bir sivil araç da patlamada hasar gördü. Patlamada 5 polis memuru ile arkadaki araçta bulunan 3 sivil hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.  Hayatını kaybedenlerden birinin 2 yaşındaki bir bebek olduğu ileri sürüldü.  

Bitlis Valisi ve Güroymak Kaymakamı da gelişmeyi doğrularken olayın Güroymak çıkışında polis aracının geçişi sırasında menfeze yerleştirilen bombanın patlaması sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Görgü tanıkları bölgede patlamanın etkisiyle büyük bir çukurun oluştuğunu söylerken hastaneye aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda yaralının kaldırıldığı öğrenildi.

Patlama sonrası güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyona başladığı bildirildi.


Cumhurbaşkanı Gül bilgi aldı


Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 polisin şehit olduğu, 3 sivilin hayatını kaybettiği Güroymak'taki patlamayla ilgili olarak Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz'dan bilgi aldı. Alınan bilgiye göre Gül, Güroymak'taki patlama haberini duyar duymaz Bitlis Valisi Yılmaz'ı telefonla aradı. Yılmaz, patlamada 5 polisin şehit olduğunu, 3 sivilin de yaşamını yitirdiğini Gül'e bildirdi.

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