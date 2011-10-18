Bitlis'te patlama: 8 kişi yaşamını yitirdi

T24

Cumhurbaşkanı Gül bilgi aldı

Bitlis Valisi ve Güroymak Kaymakamı da gelişmeyi doğrularken olayın Güroymak çıkışında polis aracının geçişi sırasında menfeze yerleştirilen bombanın patlaması sonucu gerçekleştiği öğrenildi.Görgü tanıkları bölgede patlamanın etkisiyle büyük bir çukurun oluştuğunu söylerken hastaneye aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda yaralının kaldırıldığı öğrenildi.Patlama sonrası güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyona başladığı bildirildi.Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 polisin şehit olduğu, 3 sivilin hayatını kaybettiği Güroymak'taki patlamayla ilgili olarak Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz'dan bilgi aldı. Alınan bilgiye göre Gül, Güroymak'taki patlama haberini duyar duymaz Bitlis Valisi Yılmaz'ı telefonla aradı. Yılmaz, patlamada 5 polisin şehit olduğunu, 3 sivilin de yaşamını yitirdiğini Gül'e bildirdi.