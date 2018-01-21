Bitlis'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü: 5 asker şehit, 12 asker yaralı (4)

BAKAN SOYLU, YARALI ASKERLERI ZIYARET ETTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Bitlis\'e geldi. Bakan Soylu hemen hasteneye geçerek tedavi gören 12 askeri tek tek ziyaret ederek olay hakkında bilgi alıp, \'Geçmiş olsun\' dileklerinde bulundu. Bu arada, tedavi gören bir askerle sohbet etti. Ardından da cep telefonu ile askerin babasını arayarak telefonla bir süre görüşmelerini sağladı. Bakan Soylu ziyaret ardından hastane yetkilileri ile bir süre basına kapalı görüşüp, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, açıklama yapmadan karayoluyla Ankara\'da dönmek üzere Muş\'a geçti.

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Hizan\'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kolludere Köyü kırsalında bulunan İncirli bölgesindeki arama tarama çalışmaları tamamlandı. Van ve çevre illerden gelen onlarca AFAD ekibi, çalışmaların tamamlanmasından sonra Bitlis\'e döndü.



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