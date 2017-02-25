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BBC Türkçe

Bitlis'te operasyon: En az 8 PKK'lı öldürüldü

Bitlis'te Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı timler tarafından gerçekleştirilen operasyonda en az 8 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

25 Şubat 2017 22:34

Bitlis'te Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı timler tarafından gerçekleştirilen operasyonda en az 8 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

Bölgede yaşanan çatışmalarda 1 asker ve 1 korucunun da yaralandığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı, öldürülen 8 PKK'lıdan 3'ünün kadın olduğunu duyurdu. Ajans, 2 örgüt üyesinin de çatışma sonrası sağ olarak yakalandığını aktardı.

Anadolu Ajansı ise öldürülen PKK'lı sayısını 10 olarak açıklarken, aynı çatışmada 2 örgüt üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yaralı asker ve korucunun Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı da aktarıldı.

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