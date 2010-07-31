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BİTLİS'TE KAYALAR KOPTU BİTLİS (A.A)

31 Temmuz 2010 18:06

-BİTLİS'TE KAYALAR KOPTU BİTLİS (A.A) - 31.07.2010 - Bitlis şehir merkezi girişinde sarsıntıdan dolayı, kaya kopması yaşandı. Alınan bilgeye göre, Bitlis şehir merkezi girişinde, karayolları ekipleri tarafından yürütülen asfaltlama çalışması sırasında, iş makinelerinin oluşturduğu sarsıntıda kayalar koptu. Kayaların düşmesi nedeniyle, Bitlis-Tatvan karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tarafından, yürütülen çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaya kopmasında can ve mal kaybı olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

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