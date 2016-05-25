Bitlis'te karakola taciz ateşi; 1 asker yaralandı

Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca, Bölükyazı Jandarma Karakol Komutanlığı'na açılan taciz ateşi sonucu, bir asker yaralandı.
Akşam saatlerinde bir grup terör örgütü PKK mensubu, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı Jandarma Karakol Komutanlığı'na taciz ateşi açtı.
Güvenlik güçlerinin ateşe anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, karakolda görevli bir uzman çavuş yaralandı.
Olay yerinden helikopterle alınarak Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuşun tedavisi sürüyor.
Karakola saldırarak olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanması için, bölgede hava destekli operasyonların başlatıldığı öğrenildi.