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Bitlis'te kamyon devrildi: 3 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te virajda kontrolden çıkıp devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

31 Ocak 2018 17:04

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te virajda kontrolden çıkıp devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Baykan karayolunun 32\'nci kilometresinde, Yenice karayolu yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 KE 318 plakalı kamyon, hızlı girdiği virajda, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, kamyon şoförü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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