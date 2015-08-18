Bitlis'te jandarma ve emniyet binalarına saldırı: 1 asker yaralı

Bitlis'in Hizan İlçesi’nde akşam saatlerinde bir grup PKK’lı, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin de karşılık verdiği saldırıda 1 asker hafif yaralandı.

Bitlis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün akşam saat 18.25 sıralarında bir grup PKK’lı Jandarma ve Emniyet binalarını hedef alarak uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulundu. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine örgüt üyeleri olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bir jandarma personeli hafif yaralanırken, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı" denildi.