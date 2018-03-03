Bitlis'te husumetli aileler barıştı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesindeki Kaçmaz ve Taş aileleri arasında 1 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla noktalandı.

Ailelerin barıştırılması için düzenlenen törene, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ak Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İl Müftüsü Faysal Geylani, kurum amirleri, STK temsilcileri, husumetli aileler ve vatandaşlar katıldı. Tatvan’daki bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen barış töreninde konuşan Vali Ustaoğlu, İslam dininin barış ve kardeşlik dini olduğunu söyledi. Ustaoğlu, ülkenin geçirdiği bu kritik süreçte kardeşliğe ve birliğe ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"İlimizde sosyal bir kangren olarak yıllardır süren bu tip problemlerin çözümü noktasında gösterilen ilgi ve alaka, buna çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Mensubu bulunduğumuz din, barış ve kardeşlik dinidir. Dinimizin emri olan kardeşliğe ve huzura katkı sağlamak adına herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ülkemizin geçirdiği bu kritik süreçte birliğe, dirliğe ve kardeşliğe en fazla ihtiyacımız olan şu günlerde, bunları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bir evladını kaybeden Kaçmaz Ailesi\'ne göstermiş olduğu fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı gibi mücadele verdiği şu günlerde bizim tek vücut olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Bu bölge zaten 40 yıldır terörden çekiyor. Bir de bu tip sosyal problemlerle, acılarla uğraşıyor. Yeni nesillere bırakacağımız çok daha güzel şeylerin olması gerekiyor. Bizim şu an kahramanca mücadele veren askerlerimiz bir bir şehadete yürüyor. Bedrin aslanları gibi her birinin şehadet şerbetine ulaştığı yiğitlerimiz var. Onlar bu ülkenin huzuru ve güvenliği için mücadele veriyor. Bizim de bu tür yerel problemlerin çözümünde elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor.\"

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise kan davalarının ve cinayetlerin İslam dininde yeri olmadığını belirterek, \"Bazen öfkemizi kontrol edemediğimiz için hesabını yapamadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz. Bu tür hadiseler ilçemizde yaşandıkça üzüntü içinde olmamıza sebep oluyor. Bugün burada şeytan ve dostlarını sevindirmemek için barış merasimi düzenledik. Bu barışta en büyük emeği Kaçmaz Ailesi\'ne borçluyuz. Hayrın tarafı olduklarını dile getirerek barışa adım attılar. Bu anlamlı günü bize yaşatan ailelerimize ve barışa selam olsun\" dedi.

Konuşmaların ardından iki aile üyeleri tokalaştıktan sonra barış yemini ederek Kuran-ı Kerim\'in altından geçti. İki ailenin bir araya gelip fotoğraf çektirmesiyle tören sona erdi.



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