Bitlis'te hükümet konağı ve emniyet müdürlüğüne bombalı saldırı

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün içerisinde bulunduğu hükümet konağına iddiaya göre PKK'lılar tarafından el yapımı parça tesirli patlayıcı ile saldırıda bulunuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Güroymak ilçesi Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binasının bir arada bulunduğu yerleşkeye bölücü Terör örgütü PKK mensupları tarafından el yapımı parça tesirli patlayıcı ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonrası olay yerinde park halindeki araçlarda hafif hasar meydana gelmiş olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.