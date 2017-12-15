Bitlis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’te, adam öldürme suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T ile hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan F.Ç., güvenlik güçlerince yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, ‘kasten adam öldürme’ suçunda hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.nin, merkeze bağlı Açıkalan köyündeki babasının evinde olduğu bilgisine ulaştı. Özel harekat ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonla S.T. yakalanıp, gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan F.Ç. de polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonla kent merkezinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahmekece tutuklanarak Bitlis Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.