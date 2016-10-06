Bitlis'te "Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Bitlis'in Tatvan-Anadere-1 Bölgesi, 31 Aralık'a kadar Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan-Anadere-1 Bölgesi'nin 4 ay süreyle Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerindeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1 Eylül dahil 31 Aralık tarihine kadar 4 ay süreyle Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir."

Tatvan-Anadere-1 Bölgesi 1-30 Eylül arasında da özel güvenlik bölgesi ilan edilmişti.