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Bitlis'te, FETÖ'den 2 kişi tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

18 Kasım 2017 00:11

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2\'si tutuklandı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 15 Kasım günü, 9 ilde operasyon düzenlendi. Bitlis merkezli  Adıyaman, Ankara, Elazığ, İstanbul, Kütahya, Şanlıurfa, Sakarya ve Yozgat\'ta, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock kullandıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. ve İ.H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, G.Ç., M.Z.T., S.K., ve İ.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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