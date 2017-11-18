Bitlis'te, FETÖ'den 2 kişi tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2\'si tutuklandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 15 Kasım günü, 9 ilde operasyon düzenlendi. Bitlis merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, İstanbul, Kütahya, Şanlıurfa, Sakarya ve Yozgat\'ta, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock kullandıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. ve İ.H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, G.Ç., M.Z.T., S.K., ve İ.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.